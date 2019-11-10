Воспитанники детского дома побывали на матче «Зенита-2» со «Звездой»

Воспитанники детского дома посетили матч 17-го тура Профессиональной футбольной лиги «Зенит-2» — «Звезда». Дерби Санкт-Петербурга состоялась вчера, 9 ноября, и завершилось со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

В благодарность за посещение встречи и в знак добрых отношений между «Зенитом-2» и детским домом школы № 13 Приморского района сине-бело-голубые получили в подарок от гостей большую стопку блинов.

«От стадиона и игры «Зенита»-2 у нас остались самые лучшие впечатления. Мы рады многолетней дружбе с Владиславом Радимовым и благодарны за то, что он и его команда часто к нам приезжают и играют с нашими подопечными в футбол. У нас есть мальчик Толик, ребёнок с ограниченными возможностями, ездит на коляске. Несколько лет назад Владислав Николаевич исполнил его мечту, пригласив на матч главной команды, это было на стадионе «Петровский», — приводит слова завуча школы Ирины Беловой пресс-служба «Зенита».