Вальверде: с Месси всё возможно

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после победы со счётом 4:1 в домашнем матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой» из Виго.
На счету нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси хет-трик: он дважды забил со штрафного и реализовал пенальти.
«С Лео всё возможно. Он освоил до совершенства умение бить штрафные. Из-за этого наши соперники стараются не нарушать правила возле своей штрафной площади. Если они делают это, мы пытаемся воспользоваться шансом.
Приятно одержать победу после поражения в прошлом туре. В первом тайме нам было сложно играть из-за постоянного прессинга. Мы не могли поймать ритм.
Игра Антуана Гризманна? Мы всегда терпеливы. Это относится как к Гризманну, так и ко всем остальным футболистам. У нас много вариантов. Впереди немало матчей. Мы должны поддерживать своих игроков после хороших и плохих выступлений», — цитирует Вальверде Marca.
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