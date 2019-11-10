Вальверде: с Месси всё возможно

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал комментарий после победы со счётом 4:1 в домашнем матче 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой» из Виго.

На счету нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси хет-трик: он дважды забил со штрафного и реализовал пенальти.

«С Лео всё возможно. Он освоил до совершенства умение бить штрафные. Из-за этого наши соперники стараются не нарушать правила возле своей штрафной площади. Если они делают это, мы пытаемся воспользоваться шансом.

Приятно одержать победу после поражения в прошлом туре. В первом тайме нам было сложно играть из-за постоянного прессинга. Мы не могли поймать ритм.

Игра Антуана Гризманна? Мы всегда терпеливы. Это относится как к Гризманну, так и ко всем остальным футболистам. У нас много вариантов. Впереди немало матчей. Мы должны поддерживать своих игроков после хороших и плохих выступлений», — цитирует Вальверде Marca.