Румменигге: «Бавария» будет работать с Фликом. Позвоним Венгеру и всё объясним

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 11-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» сказал, что исполняющий обязанности главного тренера Ханс-Дитер Флик продолжит работу с командой.
Ранее сообщалось, что одним из претендентов на должность нового наставника мюнхенцев является французский специалист Арсен Венгер, возглавлявший лондонский «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
«Пока что мы будем работать с Фликом. С уважением отношусь к Арсену Венгеру. Мы позвоним ему и всё объясним. Не хочу нервировать его», — приводит слова Румменигге журналист Goal Ронан Мёрфи на своей странице в «Твиттере» со ссылкой на эфир телеканала Sport1.
С 2018 года «Баварию» тренировал Нико Ковач. После поражения со счётом 1:5 в выездном матче 10-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне 48-летний специалист был отправлен в отставку.
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