«Арсенал» — «Зенит»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Кангва.



Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.



«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун.



Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Осорио, Шатов, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).