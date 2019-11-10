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«Арсенал» — «Зенит»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Арсенал» — «Зенит»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун.

Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Осорио, Шатов, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

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