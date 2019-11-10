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«Оренбург» и «Уфа» не выявили победителя в матче чемпионата России

«Оренбург» и «Уфа» не выявили победителя в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Оренбург» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 0:0.

Серия «Уфы» без побед в чемпионате России достигла шести матчей. В предыдущих турах команда Вадима Евсеева трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Оренбург», набрав 19 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Уфа» (18) — десятое.

В 17-м туре Премьер-Лиги «Оренбург» 23 ноября на на своём поле примет грозненский «Ахмат», а «Уфа» на следующий день дома встретится с «Сочи».

С полным календарём матчей РПЛ сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирная таблица чемпионата России доступна здесь.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа
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