«Сочи» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 10 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — ЦСКА на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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