Федотов раскритиковал работу арбитров в матче с «Уфой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов раскритиковал работу бригады арбитров во главе с Михаилом Вилковым в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0).



«На последних минутах матча разбили лицо Деспотовичу, это чистый пенальти и удаление. Да, сейчас там посмотрят и вынесут вердикт, что там был пенальти, но нам очков это не добавляет.



Не знаю, перед кем мы там провинились, но вообще, на мой взгляд, это неадекватное судейство. Опять скажут, что нужно заниматься своими тренировочными делами, мы тренируемся. Может быть, не хватает мастерства мне и футболистам, тем не менее существуют правила игры в футбол», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

«Оренбург», набрав 19 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Уфа» (18) — десятое.