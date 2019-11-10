Евсеев — после 0:0 с «Оренбургом»: футбол в забитии голов заключается, что ли?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев дал комментарий после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 0:0.

«Доволен ли ничьей без забитых голов? У нас футбол в чём заключается, в забитии голов, что ли? Мы организованно сыграли, как и «Оренбург». Не дали много создавать моментов, подавать. Был только один опасный эпизод во втором тайме», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Серия «Уфы» без побед в чемпионате России достигла шести матчей. В предыдущих турах команда Евсеева трижды сыграла вничью и потерпела два поражения.

«Оренбург», набрав 19 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Уфа» (18) — десятое.