Хусаинов: Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в матче «Оренбург» — «Уфа»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Уфа» (0:0). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.

«Вилков ошибся, когда не назначил пенальти в матче «Оренбург» — «Уфа». Ситуация, как в кинофильме «Берегись автомобиля», только заменить ногу на руку: «Эта рука у того, у кого надо рука...» Чистая игра рукой в мяч в своей штрафной со стороны Пуцко. Чистый пенальти», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Оренбург», набрав 19 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (18) — десятое.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».