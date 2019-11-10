«Сочи» — ЦСКА: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Лагатор, Нобоа.



Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Бурмистров, Колдунов, А. Заболотный, Карапетян.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.



Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Лукас Сантос, Нисимура.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).