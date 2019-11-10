Де Брёйне — о матче с «Ливерпулем»: либо мы их, либо они нас

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне поделился ожиданиями от выездного матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», который состоится сегодня, 10 ноября.
«Нашей команде нужно сохранять спокойствие. Это, пожалуй, самое сложное и самое важное. Если нервничаешь и беспокоишься, соперник это чувствует. Здесь либо мы их, либо они нас.
О значении этого матча в чемпионской гонке можно будет говорить только после окончания сезона. Ещё слишком рано. Независимо от результата буду чувствовать уверенность», — цитирует Де Брёйне Sky Sports.
«Ливерпуль», набрав 31 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Манчестер Сити» (25) занимает четвёртое место.
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 10 ноября на «Okko Спорт». Смотрите трансляции английской Премьер-лиги 7 дней за 1 рубль.
- 10 ноября 2019
-
16:01
-
15:55
-
15:53
-
15:43
-
15:31
-
15:29
-
15:09
-
15:04
-
14:57
-
14:53
-
14:23
-
14:22
-
14:13
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
12:57
-
12:52
-
12:52
-
12:26
-
12:25
-
11:59
-
11:58
-
11:33
-
11:32
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:33
-
10:18
-
10:17
-
10:00
-
09:59