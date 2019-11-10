ЦСКА сыграет с «Сочи» в новой чёрной форме

Сегодня, 10 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



В этом матче московский ЦСКА впервые сыграет в новом комплекте формы чёрного цвета, сообщает пресс-служба «армейцев».

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).



С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.