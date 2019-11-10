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«Мальорка» обыграла «Вильярреал» в матче Примеры, реализовав два пенальти

«Мальорка» обыграла «Вильярреал» в матче Примеры, реализовав два пенальти
Футбол / Испания 0

В матче 13-го тура испанской Примеры «Мальорка» принимала «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Иберостар» в испанском городе Пальма-де-Мальорка и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 13-й минуте главный арбитр встречи Карлос Дель Серро Гранде назначил пенальти в ворота «Вильярреала», который успешно реализовал нападающий «Мальорки» Жуниор Лаго. Через 10 минут хавбек хозяев Дани Родригес также удачно исполнил 11-метровый удар. В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла забил единственный гол гостей с пенальти. Через 4 минуты японский хавбек «Мальорки» Такэфуса Кубо установил окончательный счёт встречи.

«Мальорка» набрала 14 очков и поднялась на 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (18) — на 9-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона».

Испания - Примера. 13-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Лаго – 13' (пен)   2:0 Родригес – 23' (пен)   2:1 Касорла – 49' (пен)   3:1 Кубо – 53'
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