«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, отправив мяч в ворота «Арсенала» на 63-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Вячеслав Караваев.
Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в чемпионате России достигла пяти матчей. В прошлых турах команда Сергея Семака один раз сыграла вничью и одержала три победы подряд.
«Зенит», набрав 36 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Арсенал» (19) занимает седьмое место.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Азмун – 63'
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