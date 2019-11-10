Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

«Зенит» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун, отправив мяч в ворота «Арсенала» на 63-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Вячеслав Караваев.

Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в чемпионате России достигла пяти матчей. В прошлых турах команда Сергея Семака один раз сыграла вничью и одержала три победы подряд.

«Зенит», набрав 36 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Арсенал» (19) занимает седьмое место.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Азмун – 63'
Дзюба: Черышев просился в «Зенит», но я ему сказал, чтобы пылил за бугром
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019