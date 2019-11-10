«Локомотив» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 10 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Краснодар» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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