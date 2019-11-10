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МИД России: визы — нелегальное оружие борьбы США в спортивной конкуренции

МИД России: визы — нелегальное оружие борьбы США в спортивной конкуренции
Футбол / РПЛ 0

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию, что московский футбольный клуб «Спартак», скорее всего, откажется от участия в турнире Florida Cup в Орландо из-за проблем с получением виз.

«США развязали настоящую визовую войну против россиян. Визы — ещё одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», — приводит слова представителя МИД России издание «Подъём».

Сообщается, что российские дипломаты работают над ситуацией со «Спартаком».

Florida Cup должен пройти в США в январе 2020 года, когда в Российской Премьер-Лиге будет зимний перерыв. На турнир, помимо красно-белых, заявлены «Коринтианс», «Палмейрас» и «Атлетико Насьональ».

«Спартак», набрав 21 очко в 16 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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