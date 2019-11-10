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Семак: Жирков лучше Ерохина понимает, как играть на позиции правого хавбека

Семак: Жирков лучше Ерохина понимает, как играть на позиции правого хавбека
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Юрия Жиркова в выездном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0). Наставник сине-бело-голубых рассказал также о состоянии нападающего Себастьяна Дриусси и хавбека Олега Шатова.

«Жирков сыграл прекрасно. Идея с его переводом на правый фланг заключалась в том, что по нашему правому флангу Саша Ерохин действовал не так, как нам хотелось. Позиция для него не самая излюбленная, а Жирков знает, как играть на этой позиции, поэтому с его переводом туда перестала возникать опасность на этом фланге у наших ворот. Юра понимает лучше, как играть на этой позиции.

У Дриусси и Шатова были определённые проблемы перед матчем, Дриусси не был готов на сто процентов, поэтому не вышел с первых минут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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