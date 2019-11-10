Медведев: в чемпионате России невозможно себя спокойно чувствовать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда не может себя чувствовать спокойно, несмотря на отрыв от конкурентов в Российской Премьер-Лиге.

«В нашем чемпионате невозможно себя спокойно чувствовать. Есть очень сильная конкуренция, пять команд претендуют на место в тройке, никто не хочет уступать. А те, кто не входит в эту пятёрку, тоже не дают никому спуска. Могут выиграть, как «Тамбов» выиграл у «Ростова». Нам предстоит ещё много сюрпризов от таких команд, как «Тамбов», «Уфа», «Сочи». И это интересно, когда последняя команда может выиграть у первой.



До зимней паузы у нас осталось три важных мачта — с «Рубином», «Спартаком» и «Динамо». Будем отдавать все силы, чтобы набрать максимум очков.



На время паузы на сборные не будем проводить матчи с зарубежными командами, хотя были варианты. Мы лучше двусторонку сыграем на щелбаны», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Также руководитель петербургского клуба назвал решающим следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Следующий матч в Лиге чемпионов будет решающим. Надо победить «Лион», чтобы претендовать на выход из группы. Такая задача стоит. Думаю, мы отдадим всё, чтобы выиграть», — добавил Медведев.