Медведев: в чемпионате России невозможно себя спокойно чувствовать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда не может себя чувствовать спокойно, несмотря на отрыв от конкурентов в Российской Премьер-Лиге.
«В нашем чемпионате невозможно себя спокойно чувствовать. Есть очень сильная конкуренция, пять команд претендуют на место в тройке, никто не хочет уступать. А те, кто не входит в эту пятёрку, тоже не дают никому спуска. Могут выиграть, как «Тамбов» выиграл у «Ростова». Нам предстоит ещё много сюрпризов от таких команд, как «Тамбов», «Уфа», «Сочи». И это интересно, когда последняя команда может выиграть у первой.
До зимней паузы у нас осталось три важных мачта — с «Рубином», «Спартаком» и «Динамо». Будем отдавать все силы, чтобы набрать максимум очков.
На время паузы на сборные не будем проводить матчи с зарубежными командами, хотя были варианты. Мы лучше двусторонку сыграем на щелбаны», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Также руководитель петербургского клуба назвал решающим следующий матч «Зенита» в Лиге чемпионов.
«Следующий матч в Лиге чемпионов будет решающим. Надо победить «Лион», чтобы претендовать на выход из группы. Такая задача стоит. Думаю, мы отдадим всё, чтобы выиграть», — добавил Медведев.
- 10 ноября 2019
-
17:45
-
17:41
-
17:35
-
17:32
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:53
-
15:43
-
15:31
-
15:29
-
15:09
-
15:04
-
14:57
-
14:53
-
14:23
-
14:22
-
14:13
-
13:50
-
13:36
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
12:57
-
12:52
-
12:52