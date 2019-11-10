Семак: после победы над «Спартаком» «Арсенал» был на эмоциональном подъёме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил сожаление, что его команде удалось забить лишь один мяч в победном матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:0).
«Сегодня «Арсенал» играл в пять защитников. Не так просто играть против команд, которые умеют обороняться и количеством, и качеством. После победы над «Спартаком» «Арсенал» был на эмоциональном подъёме. К сожалению, больше одного не забили.
Не было ли психологически сложно после игры с «Лейпцигом»? Всем тяжело, у каждого свой календарь, мы должны быть готовы ко всем матчам", — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Зенит», набрав 36 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Арсенал» (19) занимает седьмое место.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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