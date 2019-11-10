Ал. Денисов: если бы «Арсенал» реализовал свой момент, «Зенит» бы раскрылся

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:1).
«Где-то мы не реализовали несколько хороших моментов. Если бы это удалось, матч был бы более результативным. «Зенит» надёжно сыграл в обороне, не дав нам забить. Старались не позволять сопернику придумывать что-то около наших ворот.
Можно ли назвать гол «Зенита» ключевым моментом матча? Наверное, ключевой момент — наш незабитый гол. Если бы мы его реализовали, возможно, «Зенит» бы раскрылся, а мы нашли ещё один шанс в атаке", — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Зенит», набрав 36 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Арсенал» (19) занимает седьмое место.
- 10 ноября 2019
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