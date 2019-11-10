«МЮ» открыл счёт в матче с «Брайтоном» благодаря рикошету. Видео

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» был открыт счёт на 17-й минуте. Отличился полузащитник хозяев Андреас Перейра. Он пробил из пределов штрафной, а мяч срикошетил от защитника и дезориентировал вратаря.
Видео доступно на «Чемпионате».
12-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 8 ноября, матчем «Норвич Сити» — «Уотфорд», который завершился поражением хозяев со счётом 0:2.
В субботу, 9 ноября, «Челси» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, «Бёрнли» на своём поле разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0, «Ньюкасл Юнайтед» дома выиграл у «Борнмута» — 2:1, «Саутгемптон» на своём поле уступил «Эвертону» — 1:2, «Тоттенхэм Хотспур» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» — 1:1, «Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Лестер Сити» со счётом 0:2.
В воскресенье, 10 ноября, также встречаются «Вулверхэпмтон» — «Астон Вилла» и «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
- 10 ноября 2019
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