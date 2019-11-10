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М. Кержаков: «Зенит» обыграл «Арсенал» за счёт качественной игры

М. Кержаков: «Зенит» обыграл «Арсенал» за счёт качественной игры
Футбол / РПЛ 0

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:0).

«Кангва вывалился на ворота и сделал то, чего мы ждали. Всё-таки один момент он создал. По поводу момента Ломовицкого, на последних минутах нам надо было удерживать счёт, мы же побежали ещё забивать. Это всё и вывалилось в момент у наших ворот.

Не сказал бы, что у «Арсенала» была закрытая игра. Они играли в свой футбол. Сегодня же нам удалось выиграть за счёт качественной игры, исполнителей. Ожидал, что игра будет напряжённой. Здесь других матчей не бывает", — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Зенит», набрав 36 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Арсенал» (19) занимает седьмое место.

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