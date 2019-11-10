Североирландский футболист забил гол с 60 метров без разбега. Видео

В матче 15-го тура чемпионата Северной Ирландии между «Клифтонвиллом» и «Уорренпоинтом» был забит красивейший гол ударом со своей половины поля.
На 25-й минуте встречи игрок хозяев Конор Макдермотт принял мяч на своей половине поля, обыграл соперника и практически без разбега пробил по воротам соперника. Чуть вышедший из ворот голкипер гостей не смог спасти свою команду от гола.
Видео можно посмотреть в «твиттере» BBC Sport.
Гол Макдермотта стал вторым в матче. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
В турнирной таблице чемпионата Северной Ирландии «Клифтонвилл» занимает 2-е место. В 15 матчах команда набрала 34 очка и всего на одно очко отстаёт от лидирующего «Колрейна». «Уорренпоинт» занимает последнее, 12-е место, имея в активе 3 очка.
- 10 ноября 2019
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