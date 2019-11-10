Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«МЮ» забил второй гол, вынудив соперника затолкать мяч в свои ворота. Видео

«МЮ» забил второй гол, вынудив соперника затолкать мяч в свои ворота. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» хозяева удвоили преимущество на 19-й минуте, сделав счёт 2:0. Гол записали на полузащитника гостей Дэви Проппера, отправившего мяч в свои ворота после суеты во вратарской.

Видео доступно на «Чемпионате».

12-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 8 ноября, матчем «Норвич Сити» — «Уотфорд», который завершился поражением хозяев со счётом 0:2.

В субботу, 9 ноября, «Челси» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, «Бёрнли» на своём поле разгромил «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:0, «Ньюкасл Юнайтед» дома выиграл у «Борнмута» со счётом 2:1, «Саутгемптон» на своём поле уступил «Эвертону» со счётом 1:2, «Тоттенхэм Хотспур» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1, «Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Лестер Сити» со счётом 0:2.

В воскресенье, 10 ноября, также встречаются «Вулверхэпмтон» — «Астон Вилла» и «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

«МЮ» открыл счёт в матче с «Брайтоном» благодаря рикошету. Видео
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019