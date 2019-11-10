«Локомотив» — «Краснодар»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Локомотив»: Гильерме, Хёведес, Мурильо, Игнатьев, Рыбус, Коломейцев, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Лысов, Магкеев, Тугарев, Куликов, Ан. Миранчук, Живоглядов, Смолов.
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, де Вильена, Камболов, Ари, Фернандеш, Сулейманов, Берг.
Запасные: Крицюк, Фьолусон, Кайо, Уткин, Стоцкий, Скопинцев, Намли, Ольссон, Игнатьев.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).
- 10 ноября 2019
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