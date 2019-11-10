ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» уступил ЦСКА со счётом 2:3. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург).

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Мостовой. Вскоре гости восстановили равновесие благодаря автоголу Михи Мевли. В концовке тайма сочинский клуб вновь вышел вперёд, отличился Дмитрий Полоз с пенальти. На 52-й минуте счёт сравнял Иван Обляков, которому ассистировал Никола Влашич. Через несколько минут победный гол забил Фёдор Чалов после передачи Облякова.

ЦСКА, набрав 30 очков, вышел на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (13) — на 16-м месте.