Дзагоев провёл матч впервые более чем за год
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев принял участие в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2), сыграв впервые более чем за год.
Хавбек вышел на замену на 85-й минуте. В последний раз до этого Дзагоев выходил 3 ноября прошлого года. Тогда он отыграл 56 минут в матче чемпионата России с «Динамо» (0:0).
29-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. В составе «армейского» клуба он трижды становился чемпионом России, а также по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17-м туре московский клуб на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 24 ноября. Начало матча в 19:00 мск.
Дзагоев: последние год-два хотел бы поиграть в «Алании»
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