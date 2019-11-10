«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в матче АПЛ
В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч арбитр Джонатан Мосс. Ему помогали Марк Перри и Эдвард Смарт.
Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Андреас Перейра, которому ассистировал Антони Марсьяль. Через пару минут преимущество манкунианцев увеличил полузащитник Дэви Проппер, который забил гол в собственные ворота. Во 2-м тайме разрыв в счёте сократил Льюис Данк с паса Паскаля Гросса. На 66-й минуте окончательный счёт установил Маркус Рашфорд с передачи Марсьяля.
В другом матче 12-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» на своём поле обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.
Англия - Премьер-лига. 12-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Перейра – 17' 2:0 Проппер – 19' (автогол) 2:1 Данк – 64' 3:1 Рашфорд – 66'
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