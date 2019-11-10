Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Точилин: ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков

Точилин: ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков
Футбол 0

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).

«Комментировать особо нечего, ЦСКА выиграл заслуженно. У нас очередная потеря очков. Провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. В итоге это сказалось на результате.

Видимо, не то, что заигрались, а переигрались и открылись. Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА. Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

«Сочи», набрав 13 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17-м туре сочинский клуб на выезде сыграет с «Уфой». Матч состоится 24 ноября.

Гончаренко — судье в перерыве матча с «Сочи»: лицо чуть попроще делайте
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019