Точилин: ЦСКА выиграл заслуженно, у нас очередная потеря очков

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:3).
«Комментировать особо нечего, ЦСКА выиграл заслуженно. У нас очередная потеря очков. Провалили начало второго тайма, поэтому было тяжело. В итоге это сказалось на результате.
Видимо, не то, что заигрались, а переигрались и открылись. Многие команды перед нами показали, как надо играть с ЦСКА. Контратаки получались, другое дело, что даже при массированной обороне позволяли слишком много сопернику», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
«Сочи», набрав 13 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17-м туре сочинский клуб на выезде сыграет с «Уфой». Матч состоится 24 ноября.
- 10 ноября 2019
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