Гончаренко высказался о возвращении на поле Дзагоева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возвращение на поле полузащитника команды Алана Дзагоева. 29-летний хавбек вышел на замену на 85-й минуте матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». В последний раз до этого Дзагоев выходил на поле в составе ЦСКА 3 ноября прошлого года. Тогда он отыграл 56 минут в матче чемпионата России с «Динамо» (0:0).

«Дзагоев хорошо готов физически, это долгожданное возвращение. Как только он поймает игровой ритм, мы сможем играть в три центральных защитника. Что касается физической формы, сложно пока оценить», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Матч между «Сочи» и ЦСКА завершился победой «армейцев» со счётом 3:2.