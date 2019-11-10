Гончаренко высказался о возвращении на поле Дзагоева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал возвращение на поле полузащитника команды Алана Дзагоева. 29-летний хавбек вышел на замену на 85-й минуте матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». В последний раз до этого Дзагоев выходил на поле в составе ЦСКА 3 ноября прошлого года. Тогда он отыграл 56 минут в матче чемпионата России с «Динамо» (0:0).
«Дзагоев хорошо готов физически, это долгожданное возвращение. Как только он поймает игровой ритм, мы сможем играть в три центральных защитника. Что касается физической формы, сложно пока оценить», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
Матч между «Сочи» и ЦСКА завершился победой «армейцев» со счётом 3:2.
Дзагоев провёл матч впервые более чем за год
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