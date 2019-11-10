Рыбусь получил травму и не сыграет с «Краснодаром»

Пресс-атташе московского «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что защитник команды Мацей Рыбусь получил травму на разминке перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Рыбусь получил повреждение на разминке», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Ранее также стало известно, что повреждение получил ещё один полузащитник «Локомотива» — Дмитрий Баринов.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Судьи на линиях — Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

