Рыбусь получил травму и не сыграет с «Краснодаром»

Пресс-атташе московского «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что защитник команды Мацей Рыбусь получил травму на разминке перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».
«Рыбусь получил повреждение на разминке», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее также стало известно, что повреждение получил ещё один полузащитник «Локомотива» — Дмитрий Баринов.
Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Судьи на линиях — Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).
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