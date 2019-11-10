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«Локомотив» пригласил на матч с «Краснодаром» бронзовых призёров ЧР-1994

«Локомотив» пригласил на матч с «Краснодаром» бронзовых призёров ЧР-1994
Футбол / РПЛ 0

Руководство «Локомотива» пригласило бронзовых призёров чемпионата России 1994 года в составе клуба на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

Матч посетят: Юрий Батуренко, Хасанби Биджиев, Дмитрий Горьков, Юрий Дроздов, Олег Елышев, Александр Катасонов, Владимир Леонченко, Владимир Маминов, Саркис Оганесян, Олег Пашинин, Сергей Подпалый, Евгений Харлачёв, Игорь Чугайнов. Также на матче будет присутствовать бывший президент «железнодорожников» Валерий Филатов.

Получили приглашения, но не приедут на матч: Ансар Аюпов, Олег Гарин, Алексей Косолапов, Виталий Никулкин, Сергей Овчинников, Рашид Рахимов, Александр Татаркин и Хаким Фузайлов.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матч «Локомотив» — «Краснодар».

«Не стой на пути». Баннер фанатов «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром»
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