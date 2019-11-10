«Локомотив» — «Краснодар»: Крыховяк открыл счёт

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк открыл счёт в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).

Алексей Миранчук со штрафного пробил поверх стенки, мяч угодил в перекладину и отскочил во вратарскую, а Крыховяк добил в пустые ворота.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матч «Локомотив» — «Краснодар». Обслуживает матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Его ассистентами являются Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов (Москва).



«Локомотив», набрав 30 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 5-м месте. Полностью таблица РПЛ доступна на «Чемпионате».