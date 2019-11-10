Ахметов — о словах Черчесова: это был звонок — надо больше себя проявлять

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) и свой вызов в сборную России.

«Мне ещё перед игрой сказали, что я остаюсь в Сочи. На мой настрой это никак не повлияло. Сделали камбэк, но главное, что выиграли и взяли три очка.

Засуха Чалова? Спад был не только у него, но и у всей команды. Именно в плане результата — играли неплохо, много создавали. Возможно, где-то Фёдору не хватало мастерства и удачи, но он прервал эту серию. Возможно, сказалось психологическое давление. Слава богу, забил, и забил красиво.

Слова Черчесова? Стараюсь отдаваться по максимуму. Понятно, что это был звонок для меня — надо больше себя проявлять", — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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