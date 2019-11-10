Влашич: ЦСКА во втором тайме доказал, что был лучшей командой

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2).



«Хорошая победа, очень важная для нас. Она придаст команде уверенность. Не думаю, что первый тайм был слишком тяжёлым. Они забили голы после наших ошибок, но во втором тайме мы доказали, что были лучшей командой, и выиграли. Мы просто продолжали атаковать каждую минуту.

Думаю, пенальти в первом тайме не было, но у судьи было другое мнение. Не видел чётко момент с попаданием в руку игрока «Сочи», но ребята сказали, что можно было назначить пенальти.

Чалов забил отличный гол. Он забил, это придаст ему уверенности, теперь ему будет легче. Он будет продолжать забивать и дальше.

Теперь нам всем будет легче. Мы хорошо играем против топ-команд России, но хуже против команд из нижней части таблицы. Шесть очков до «Зенита» — это нормально. В матче «Локомотива» и «Краснодара» будем болеть за ничью. Надеюсь, на перерыв уйдём на третьей строчке", — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.