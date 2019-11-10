«Локомотив» — «Краснодар»: Крыховяк заменён в перерыве

Польский полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк был заменён в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).
Вместо поляка на поле вышел Антон Миранчук. В конце первого тайма Крыховяк столкнулся головами с нападающим «Краснодара» Ари и с трудом передвигался по полю.
Матч «Локомотив» — «Краснодар» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матч «Локомотив» — «Краснодар». Обслуживает матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Его ассистентами являются Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Павел Шадыханов (Москва).
«Локомотив», набрав 30 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Краснодар» (29) — на 5-м месте. Полностью таблица Российской Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».
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