Убойный удар Рашфорда от перекладины в ворота — в обзоре матча «МЮ» — «Брайтон»

«Манчестер Юнайтед» дома выиграл у «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:1 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги.
Счёт на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев Андреас Перейра, рикошетом от защитника отправив мяч в угол из пределов штрафной. Спустя две минуты «МЮ» удвоил преимущество. После навеса со штрафного с фланга защитник гостей Дэви Проппер оказался последним, кто коснулся мяча перед тем, как он вкатился в ворота его команды.
Во втором тайме на 64-й минуте защитник «Брайтона» Льюис Данк отыграл один мяч, замкнув подачу углового головой с линии вратарской. А через две минуты нападающий хозяев Маркус Рашфорд мощным ударом под перекладину установил окончательный счёт встречи.
Видео доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Манчестер Юнайтед», набрав 16 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 7-е место, а «Брайтон энд Хоув Альбион» с 15 очками — 11-е.
- 10 ноября 2019
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