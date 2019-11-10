Жиго — о матче с «Крыльями»: важная победа с моим маленьким спартаковцем
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго в своём «инстаграме» опубликовал пост, посвящённый победе в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Победу красно-белым принесли результативные удары Эсекьеля Понсе и Зелимхана Бакаева с пенальти.
«Важная домашняя победа с моим маленьким спартаковцем», — написал 26-летний футболист в социальной сети.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Самуэля Жиго.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 6-е место. В активе красно-белых 21 очко. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют с «Уралом». Встреча состоится в воскресенье, 24 ноября, и пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена».
Жиго в текущем сезоне в РПЛ сыграл 14 матчей и забил 4 мяча.
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