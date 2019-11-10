Защитник «Сочи»: ребята считают, что перед вторым голом ЦСКА мяч вышел в аут

Защитник «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (2:3).

«Я не могу даже тут что-то комментировать, опять что-то не получается, опять такие лёгкие голы пропустили. Ребята смотрели второй гол, забитый нам, считают, что мяч вышел в аут, перед тем как залететь в ворота. И третий гол мы, конечно, очень легко пропустили. Сейчас сложно сразу оценивать игру. Мы оставили разговор до среды, когда соберёмся на тренировке. Мы ожидали такую игру от ЦСКА, причина нашего поражения — мы сами. Старались, не получилось», — приводит слова Миладиновича «Матч ТВ».

«Сочи», набрав 13 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17-м туре сочинский клуб на выезде сыграет с «Уфой». Матч состоится 24 ноября.