«Манчестер Сити» забил «Ливерпулю» после бильярдного удара Силвы. Видео

В заключительном матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» гости на 78-й минуте отыграли один мяч, сделав счёт 1:3. Гол забил полузащитник Бернарду Силва.

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12-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 8 ноября, матчем «Норвич Сити» — «Уотфорд», который завершился поражением хозяев со счётом 0:2.



Вчера, 9 ноября, «Челси» дома обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 2:0, «Бёрнли» на своём поле разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0, «Ньюкасл Юнайтед» дома выиграл у «Борнмута» — 2:1, «Саутгемптон» на своём поле уступил «Эвертону» (1:2), «Тоттенхэм Хотспур» дома сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:1, а «Арсенал» в гостях потерпел поражение от «Лестер Сити» (0:2).



Сегодня, 10 ноября, «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» — 3:1, а «Вулверхэмптон» дома выиграл у «Астон Виллы» со счётом 2:1.