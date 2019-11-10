Ал. Миранчук: один игрок «Краснодара» смог забить среди наших троих. Очень жаль

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Очко есть очко, всё равно это лучше, чем ничего. Но мы создавали моменты, были подходы — не хватило реализации. А пропустили не то чтобы глупый гол, но среди троих наших игроков находился один футболист „Краснодара“, который умудрился забить. Очень жаль. Получилась хорошая игра, а результат такой, какой есть.
Думаю, нам хватило пары дней, чтобы отойти от матча с «Ювентусом», успокоиться. Конечно, та игра забрала эмоции, но уже привыкли к этому тонусу. Так играть нормально.
Что сказал Антону? Когда сам пропустил месяц и вышел на первый матч, думал, что буду готов физически, шёл в обводку и пытался на себя брать игру, но было тяжело. Поэтому посоветовал ему начать попроще, чтобы не было потерь и контратак. Антон — молодец, как и Федя Смолов. Ребята, которые много пропустили, сегодня отрабатывали, дорабатывали. Знаю, что после пропуска тяжело входить в игру, но молодцы. Желаю всем, чтобы дальше набирали кондиции. Ждём их", — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 10 ноября 2019
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