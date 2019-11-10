Берг: «Краснодар» заслуживал большего в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).



«Если бы до начала матча нам сказали, что на выезде с „Локомотивом“ будет ничья, то, наверное, это для нас был бы хороший результат. Но если судить по игре, по тому, как мы действовали, как доминировали, то наша команда заслуживала большего. Мы хорошо играли, создавали моменты, но добились ничьей. Результат нормальный, хотя хотелось победить.



Болезнь немного повлияла на то, как я тренировался. Мне не удалось потренироваться в полную силу на этой неделе. Но я сыграл нормально, доволен качеством показанной игры. Надеюсь, тренер тоже доволен моей игрой», — сказал Берг в эфире телеканала «Матч Премьер».

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