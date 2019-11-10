Крыховяка увезли на скорой после матча с «Краснодаром»

Польского полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка увезли в больницу после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Крыховяка увезли на скорой после матча с «Краснодаром», — передаёт корреспондент „Чемпионата“.

Напомним, что хавбек был заменён в перерыве. В конце первого тайма Крыховяк столкнулся головами с нападающим «Краснодара» Ари, после чего с трудом передвигался по полю.

В ближайшее время полузащитник пройдёт медицинское обследование, которое определит степень серьёзности травмы и сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 29-летний Крыховяк принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором шести забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.