Тайсон заплакал из-за расистских выкриков, матч с «Динамо» был остановлен

В центральном матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо» разгорелся серьёзный скандал из-за расистских выкриков фанатов.

Во втором тайме болельщики начали оскорблять полузащитника «горняков» Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.

Тайсон расплакался после расистских оскорблений фанатов

Матч между «Шахтёром» и «Динамо» завершился со счётом 1:0 в пользу «горняков». Автором единственного гола во встрече стал защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов.