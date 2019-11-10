Тренер «Шахтёра» назвал расизм позором и покинул пресс-конференцию

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал расистский скандал, который разразился во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (1:0).

«Сегодня мои игроки ещё раз проявили свой характер, который они показывали в течение всего матча. Хочу поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма. В частности, тех ребят, которые пострадали сегодня.



Проявление расизма недопустимо. Это был, есть и будет позор для всех. Все вместе мы должны бороться против этого ежедневно, ежеминутно, ежесекундно», – сказал Каштру, после чего покинул пресс-конференцию.

Во втором тайме болельщики начали оскорблять полузащитника «горняков» Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и ударил мячом в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.