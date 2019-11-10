«Шахтёр» опубликовал заявление после скандала на расовой почве в игре с «Динамо»

Донецкий «Шахтёр» опубликовал заявление по итогам скандала на расовой почве, случившегося в матче 14-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо».
«ФК «Шахтёр» выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах.
ФК «Шахтёр» — большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", — говорится в заявлении «Шахтёра» на официальном сайте клуба.
- 10 ноября 2019
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