Клопп: это был единственный способ обыграть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (3:1).
«Соперник был хорош. Мы вынуждены были обороняться всеми силами, но смогли забить невероятные голы. Было очень тяжело играть, интенсивность игры была очень высокой. Мои игроки были полностью сосредоточенны и сконцентрированны. Они сыграли хорошо. Это был единственный способ, которым мы можем победить „Сити“. Возможно, другие команды могут сделать это по-другому, но это был наш единственный способ выиграть у них.
Все игры против «Сити» были в значительной степени похожи на сегодняшний матч, за исключением домашней игры прошлого сезона. Сегодня мы смогли лучше контролировать игру. Это было не самая наша красивая игра, но мне она понравилась", — цитирует Клоппа BBC.
- 10 ноября 2019
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