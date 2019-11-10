У Крыховяка диагностировано сотрясение головного мозга

«Локомотив» опубликовал заявление по травмированным игрокам — Дмитрию Баринову, Мацею Рыбусю и Гжегожу Крыховяку.

«У Баринова диагностировано мышечное повреждение. Дима будет проходить лечение в расположении «Локомотива» и не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Точные сроки восстановления будут определены позже.

Рыбусь получил травму мышц задней поверхности бедра на предматчевой разминке. В ближайшее время будет проведено дополнительное обследование, по итогам которого определят сроки восстановления. По мнению медицинского штаба «Локомотива», участие Рыбуся в матчах сборной Польши исключено.

Крыховяку в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия", — говорится в заявлении «Локомотива» на официальном сайте клуба.