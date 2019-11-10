У Крыховяка диагностировано сотрясение головного мозга

«Локомотив» опубликовал заявление по травмированным игрокам — Дмитрию Баринову, Мацею Рыбусю и Гжегожу Крыховяку.
«У Баринова диагностировано мышечное повреждение. Дима будет проходить лечение в расположении «Локомотива» и не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Точные сроки восстановления будут определены позже.
Рыбусь получил травму мышц задней поверхности бедра на предматчевой разминке. В ближайшее время будет проведено дополнительное обследование, по итогам которого определят сроки восстановления. По мнению медицинского штаба «Локомотива», участие Рыбуся в матчах сборной Польши исключено.
Крыховяку в результате столкновения с Ари диагностировано сотрясение головного мозга. Гжегож был экстренно доставлен в стационар, где ему проведены все необходимые диагностические мероприятия", — говорится в заявлении «Локомотива» на официальном сайте клуба.
- 10 ноября 2019
-
23:49
-
23:29
-
23:26
-
23:06
-
23:03
-
23:00
-
22:56
-
22:36
-
22:32
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
22:12
-
22:06
-
22:03
-
21:53
-
21:41
-
21:39
-
21:38
-
21:31
-
21:24
-
21:23
-
21:19
-
21:19
-
21:15
-
21:11
-
21:08
-
20:58
-
20:49
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:24
-
20:22
-
20:21