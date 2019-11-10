Гвардиола – судьям после матча с «Ливерпулем»: большое вам спасибо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально отреагировал на судей после окончания матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).

После матча наставник подошёл к арбитрам, пожал им руки и сказал: «Большое вам спасибо». При этом специалист мотал головой, а уходя поднял указательный палец.

В начале матча при счёте 0:0 произошёл спорный эпизод. Мяч попал в руку защитнику хозяев Тренту Александер-Арнольду, который находился в штрафной площадке, но судья пенальти не назначил.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Ливерпуль», набрав 34 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Сити» (25) — на 4-м месте. Полная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».