Оператор попросил Клоппа помахать кулаком. Тот ответил: я тебе не клоун

После матча 12-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» главный тренер красных Юрген Клопп отказался выполнить просьбу оператора, который попросил его помахать на камеру кулаком.

Как сообщает The Sun, по окончании встречи наставник мерсисайдского клуба вышел на поле, чтобы поприветствовать болельщиков. Перемещения немца по полю снимал на камеру оператор, который попросил его помахать кулаком. В ответ тренер покачал головой и сказал: «Я тебе не клоун».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джеймса Пирса.

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:1 в пользу команды Клоппа. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане. У гостей гол на счету Бернарду Силвы.